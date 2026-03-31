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Así llega La Verde: a un paso del Mundial y con la ilusión intacta

Bolivia enfrenta a Irak en una final sin margen de error. Con confianza, motivación y el país entero expectante, la selección busca romper más de 30 años de ausencia mundialista.

Silvia Sanchez

31/03/2026 9:28

Así llega la Verde: a un paso del Mundial y con la ilusión intacta. Foto La Verde FBF.
México

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La Selección Boliviana está a un paso de hacer historia y el país entero lo siente.

Tras la remontada ante Surinam, La Verde llega fortalecida, con la confianza en alto y una convicción clara: este es el momento. No hay mañana. Solo un partido que puede cambiarlo todo.

El partido que define un sueño

Se jugará este martes 31 de marzo, a las 23:00 (hora boliviana), en el imponente Estadio BBVA de Monterrey, donde se definirá el último boleto rumbo al Mundial 2026.

Será una final a partido único. El ganador no solo clasificará… también se instalará en el Grupo I junto a potencias como Francia, Senegal y Noruega.

Confianza, pero con los pies en la tierra

Bolivia llega con impulso anímico, pero consciente del desafío. Irak aparece como un rival exigente, con mejor ubicación en el ranking y un estilo ordenado que puede complicar.

Aun así, La Verde apuesta por lo suyo: intensidad, carácter y la convicción de que se puede.

Un país que cree

La ilusión se respira en cada rincón. Las calles, las casas y las redes laten al mismo ritmo de la selección.

Porque no es solo un partido. Es la oportunidad de romper una espera de más de tres décadas y volver al escenario más grande del fútbol.

Dónde verlo

El encuentro será transmitido en señal abierta de Red Uno, permitiendo que todo el país acompañe este momento histórico.

A un paso de la historia

Noventa minutos separan a Bolivia de un sueño que parecía lejano. Hoy está más cerca que nunca.

Y cuando ruede el balón…la Verde no solo jugará un partido, jugará el sueño de todo un país.

Mira la programación en Red Uno Play

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