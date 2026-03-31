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La previa también se juega en redes: memes desatan furor antes del Bolivia vs. Irak

A horas del partido decisivo, las redes sociales se llenan de creatividad, nervios y esperanza. El ingenio boliviano transforma la ansiedad en risas mientras crece la ilusión mundialista.

Silvia Sanchez

31/03/2026 9:00

Ingenio boliviano en modo Mundial: los memes se apoderan de la previa. Imagen RR.SS.
Bolivia

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La cuenta regresiva ya comenzó… y en redes sociales se juega otro partido.

A pocas horas del duelo decisivo entre Bolivia e Irak, los memes se apoderaron de plataformas digitales, reflejando una mezcla única de nervios, ilusión y creatividad. Porque si algo caracteriza al hincha boliviano, es su capacidad de reír incluso en los momentos más tensos.

Humor con identidad

Entre las imágenes más virales destacan aquellas que representan a ambos países con toques culturales: desde mascotas con turbante hasta figuras con casco de minero, en una especie de “duelo simbólico” cargado de humor.

Los memes no solo arrancan sonrisas, también cuentan una historia: la de dos selecciones que esta noche se juegan todo por un lugar en el Mundial.

Miguelito, protagonista también en redes

El talento de Miguel Terceros no solo ilusiona en la cancha. En redes, el joven futbolista también se convirtió en protagonista de múltiples memes que lo muestran como la gran esperanza ofensiva de la Verde.

Entre bromas y mensajes de aliento, los hinchas lo colocan como una de las cartas clave para soñar con la victoria.

Una misma emoción

Más allá del humor, el sentimiento es uno solo: todo un país está unido por la ilusión.

Los memes funcionan como una válvula de escape ante la tensión de un partido histórico, pero también como una forma de alentar, de creer y de acompañar a la selección en cada minuto previo al pitazo inicial.

La previa ya se vive

Entre risas, nervios y mucha expectativa, Bolivia ya juega su partido… en redes y en el corazón de su gente.

Porque esta noche no solo se disputan 90 minutos. 

También se juega un sueño que millones ya empezaron a vivir… incluso entre memes.

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