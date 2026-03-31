La fiesta parecía teñida de rojo, blanco y negro. Cánticos, banderas y tambores marcaban el ritmo en la Macroplaza de Monterrey, donde cientos de hinchas iraquíes se reunieron para alentar a su selección. Pero, en medio de esa marea, apareció un color distinto: el verde de Bolivia.

Un hincha de La Verde sorprendió al desplegar su bandera en pleno corazón de la celebración iraquí. Lejos de pasar desapercibido, su gesto generó una reacción inmediata: abucheos en tono de broma, risas y miradas curiosas. Él, firme, siguió alentando.

La escena, breve pero intensa, resumió lo que se vive en la previa del partido: pasión, identidad y orgullo por los colores.

Desde temprano, los aficionados de los llamados “Leones de Mesopotamia”, llegados desde distintas partes del mundo —principalmente Estados Unidos y Medio Oriente—, comenzaron a concentrarse en la Macroplaza, punto emblemático de encuentro en Monterrey.

Con el paso de las horas, la plaza se llenó de energía. Más hinchas se sumaron con cánticos, banderas y una atmósfera que evocaba un ambiente mundialista. Incluso, aficionados bolivianos que recorrían el centro se mezclaron en la celebración, esperando el momento del banderazo de apoyo a La Verde.

La presencia de medios internacionales y el resguardo de la Policía de Monterrey acompañaron la jornada, que transcurrió entre música, entusiasmo y expectativa.

Pero entre todos los momentos, uno quedó grabado: el de un boliviano que, sin importar estar en minoría, hizo sentir su bandera.

Porque a veces, un solo hincha basta para representar a todo un país

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