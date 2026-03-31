En medio de una multitud de aficionados iraquíes, un hincha boliviano destacó al alentar con su bandera. La escena reflejó la pasión que se vive en la previa del decisivo partido rumbo al Mundial 2026.
31/03/2026 13:00
Escuchar esta nota
La fiesta parecía teñida de rojo, blanco y negro. Cánticos, banderas y tambores marcaban el ritmo en la Macroplaza de Monterrey, donde cientos de hinchas iraquíes se reunieron para alentar a su selección. Pero, en medio de esa marea, apareció un color distinto: el verde de Bolivia.
Un hincha de La Verde sorprendió al desplegar su bandera en pleno corazón de la celebración iraquí. Lejos de pasar desapercibido, su gesto generó una reacción inmediata: abucheos en tono de broma, risas y miradas curiosas. Él, firme, siguió alentando.
La escena, breve pero intensa, resumió lo que se vive en la previa del partido: pasión, identidad y orgullo por los colores.
Desde temprano, los aficionados de los llamados “Leones de Mesopotamia”, llegados desde distintas partes del mundo —principalmente Estados Unidos y Medio Oriente—, comenzaron a concentrarse en la Macroplaza, punto emblemático de encuentro en Monterrey.
Con el paso de las horas, la plaza se llenó de energía. Más hinchas se sumaron con cánticos, banderas y una atmósfera que evocaba un ambiente mundialista. Incluso, aficionados bolivianos que recorrían el centro se mezclaron en la celebración, esperando el momento del banderazo de apoyo a La Verde.
La presencia de medios internacionales y el resguardo de la Policía de Monterrey acompañaron la jornada, que transcurrió entre música, entusiasmo y expectativa.
Pero entre todos los momentos, uno quedó grabado: el de un boliviano que, sin importar estar en minoría, hizo sentir su bandera.
Porque a veces, un solo hincha basta para representar a todo un país
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55