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Florencio, el “oráculo emplumado”, predice quién ganará entre Bolivia e Irak

Un ave llamada Florencio vuelve a ser tendencia en redes al anticipar el resultado de la final del repechaje, donde Bolivia buscará el sueño mundialista. 

Martin Suarez Vargas

31/03/2026 10:02

Lorito prediciendo quién ganará entre Bolivia e Irak. Foto: captura de pantalla.
Bolivia.

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En la antesala del decisivo duelo entre la Selección de fútbol de Bolivia y la Selección de fútbol de Irak, un peculiar protagonista se robó la atención en redes sociales. Se trata de Florencio, un “lorito” que se ha vuelto viral por sus llamativas predicciones.

El ave ya había ganado notoriedad tras acertar el resultado del partido de Bolivia ante Surinam, lo que impulsó su popularidad entre los aficionados. Incluso, usuarios en redes aseguran que también habría anticipado el resultado de elecciones en el país, aumentando el misterio en torno a sus aciertos.

La dinámica es simple pero llamativa: colocan dos opciones representadas con las banderas de ambos países y Florencio elige una. En esta ocasión, el ave tardó en decidirse, generando expectativa entre los seguidores, como si reflejara un partido parejo y disputado hasta el final.

Finalmente, el “oráculo emplumado” se inclinó por Bolivia, sugiriendo una victoria ajustada en los últimos minutos del compromiso.

 

El encuentro entre Bolivia e Irak se disputará este martes desde las 23:00 en el estadio BBVA de Monterrey, en México, donde la Verde buscará sellar su clasificación en un duelo que promete alta tensión.

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