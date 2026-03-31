Bolivia, a un triunfo de regresar a la máxima cita del fútbol mundial

La Selección de fútbol de Bolivia está a solo un paso de volver a la Copa del Mundo. Este martes 31 de marzo, el combinado nacional se medirá ante la Selección de fútbol de Irak en la final del repechaje internacional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro se disputará desde las 23:00 (hora de Bolivia) en el estadio BBVA de Monterrey, donde la Verde buscará sellar su regreso al máximo escenario del fútbol tras 32 años de ausencia.

El equipo dirigido por Óscar Villegas llega motivado luego de una clasificación heroica. En semifinales del repechaje, Bolivia superó 2-1 a Surinam, mostrando carácter y capacidad de reacción en un partido clave.

El ganador de este duelo obtendrá el último cupo disponible al Mundial 2026 y se integrará al Grupo I, junto a selecciones de alto nivel como Francia, Noruega y Senegal.

Irak vs. Bolivia

El choque marcará el segundo enfrentamiento en la historia entre ambas selecciones. Bolivia, ubicada en el puesto 76 del ranking FIFA, buscará imponerse ante una Irak que ocupa el lugar 59 y que llega tras dos derrotas recientes en la Copa Árabe.

En cuanto a antecedentes, las selecciones de Conmebol han disputado 11 repechajes intercontinentales, logrando la clasificación en siete ocasiones. Bolivia solo participó una vez en esta instancia, antes del Mundial de 1978, cuando cayó ante Hungría y quedó fuera de la cita disputada en Argentina.

El único duelo previo entre Bolivia e Irak se dio en noviembre de 2018, en un amistoso que terminó igualado sin goles. En aquel partido, Guillermo Viscarra y Luis Haquín fueron titulares, al igual que en la reciente victoria ante Surinam.

Uno de los nombres a seguir es Miguel Terceros, quien atraviesa un gran momento. El atacante convirtió de penal en los últimos dos triunfos de la Verde en el camino al Mundial, incluyendo el gol ante Brasil y el doblete frente a Surinam. Entre Eliminatorias y repechaje, suma ocho de los 19 goles del equipo.

De conseguir la victoria, Bolivia clasificará a su cuarta Copa del Mundo, tras haber participado en las ediciones de 1930, 1950 y 1994, reavivando la ilusión de todo un país que sueña con volver a la élite del fútbol mundial.

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