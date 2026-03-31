¿Gana Bolivia? Esto revela la hoja de coca sobre el partido frente a Irak

En Bolivia, la previa de un partido no solo se vive con camisetas y cábalas. También se siente desde lo más profundo de su identidad. A pocas horas del duelo frente a Irak, la hoja de coca volvió a ser consultada y dejó un mensaje que enciende la ilusión: La Verde tiene todo para ganar.

La lectura fue realizada por un yatiri en Cochabamba, quien, a través de este ritual ancestral, interpretó las hojas sagradas. Su mensaje fue claro: será un partido duro, disputado hasta el final, pero Bolivia logrará imponerse. El resultado que marcan las hojas es un 2 a 1, en un encuentro cargado de tensión y entrega.

Pero, ¿por qué la hoja de coca tiene este significado?

La lectura de la coca es una práctica milenaria en los Andes. Para los pueblos originarios, no es solo una planta: es un símbolo de conexión espiritual, equilibrio y guía. A través de su disposición, forma y energía, los yatiris interpretan mensajes que orientan decisiones, advierten riesgos o anticipan escenarios.

En momentos importantes —como viajes, decisiones familiares o incluso eventos deportivos—, la coca se consulta como una forma de buscar claridad y protección. En el fútbol, esta tradición se ha convertido en una manera especial de acompañar la esperanza de los hinchas.

Hoy, esa esperanza se traslada a la cancha.

La lectura anticipa un duelo parejo, con oportunidades para ambos equipos. Sin embargo, Bolivia tendría la fortaleza para marcar la diferencia en los momentos clave.

Más allá del marcador, el mensaje es otro: Bolivia no solo juega un partido. Juega con su historia, con su identidad y con la fe de un país que cree, que siente y que nunca deja de soñar.

Porque cuando rueda el balón, también late la tradición

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