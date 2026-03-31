Confirman identidad de mujer hallada sin vida en Bulo Bulo: era la víctima del secuestro en Entre Ríos

La Policía confirmó la identidad de la mujer hallada sin vida la mañana de este martes en Bulo Bulo, en el trópico de Cochabamba. Se trata de Filomena Michel Orellana, de 46 años, quien había sido secuestrada el pasado sábado en el municipio de Entre Ríos.

El cuerpo fue encontrado por pobladores en el ingreso a la comunidad El Manantial, cerca de Ivirgarzama. La víctima se encontraba dentro de una cuneta, a un costado de un camino vecinal, y fue vista por personas que transitaban por la zona.

Horas después, familiares realizaron el reconocimiento oficial del cadáver, mientras que el caso quedó en manos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Ivirgarzama.

De acuerdo con los antecedentes, la mujer fue secuestrada la mañana del sábado 28 de marzo por al menos seis sujetos encapuchados y armados, cuando salía de una tienda en el trópico de Cochabamba.

Los atacantes, que presuntamente portaban armas de grueso calibre, huyeron del lugar en un vehículo tipo Noah. Durante la fuga, realizaron disparos para evitar la intervención de testigos.

Tras la denuncia en Entre Ríos, la Policía activó un operativo para dar con el paradero de la víctima y capturar a los responsables. Equipos de la Felcc también acudieron al lugar del secuestro para recolectar evidencias.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los autores.

Mira la programación en Red Uno Play