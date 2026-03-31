“Ojalá Dios quiera que salga todo bien”: lo que se sabe sobre la menor atropellada por un micro en Santa Cruz

Una niña de 10 años se recupera favorablemente tras haber sido atropellada por un micro de transporte público cuando intentaba cruzar la calle, a pocos metros de su domicilio, en la avenida Arroyito en Santa Cruz. El hecho ocurrió el pasado lunes 30 de marzo y quedó registrado en cámaras de vigilancia de la zona.

En las imágenes se observa el momento en que la menor, con su mochila y en plena luz del día, se dispone a cruzar la vía, cuando es impactada directamente por un micro de la línea 81, provocándole diversas lesiones.

La menor fue trasladada de emergencia a una clínica privada ubicada en la zona de la avenida Radial 10, donde permanece internada bajo observación médica. Según informó su madre, Laura Chiquela, la niña evoluciona de manera estable.

“Ya se está recuperando, gracias a Dios. Tuvo una abertura en la cabeza, le suturaron tras ingresar a quirófano, pero salió bien. No tiene fracturas, que era lo que más temíamos. Tiene dolores en el cuerpo y moretones, pero está mejorando”, explicó.

En cuanto a los gastos médicos, la madre indicó que están siendo cubiertos por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) del vehículo involucrado.

Los médicos señalaron que la evolución de la menor dependerá de su recuperación en los próximos días, especialmente por la herida en la cabeza. “Ojalá Dios quiera que salga todo bien, porque con el tiempo pueden surgir complicaciones”, expresó la madre.

El hecho también generó preocupación en la familia, que pidió mayor responsabilidad a los conductores del transporte público. “Que reduzcan la velocidad. Hay niños. A veces por querer ganar a otro micro, exceden los límites y pasan estas cosas”, reclamó.

Mira la programación en Red Uno Play