Incendio en condominio de Santa Cruz moviliza a bomberos y evacúan a vecinos

Un incendio estructural se registró en un condominio ubicado en la calle Charcas, de Santa Cruz, generando alarma entre los vecinos del edificio. El hecho ocurrió en el piso 11.

Gracias a la rápida intervención de efectivos de Bomberos de la Policía Boliviana, en coordinación con bomberos municipales y voluntarios de Fundasol, se logró controlar el fuego y evacuar a los residentes del nivel afectado.

De acuerdo con el reporte preliminar, varias personas fueron puestas a buen recaudo tras quedar momentáneamente atrapadas en el piso 11. Asimismo, algunos vecinos presentaron signos de inhalación de humo tóxico, por lo que fueron trasladados a distintos centros de salud para su evaluación.

Las autoridades informaron que el incendio ya fue controlado y que solo se registraron daños materiales en un ambiente del departamento afectado, presuntamente utilizado como sala. Sin embargo, las causas del hecho aún están siendo investigadas.

Tras sofocar las llamas, se solicitó a los residentes esperar al menos 20 a 30 minutos antes de retornar a sus departamentos, con el fin de permitir la ventilación del humo acumulado en el interior del edificio.

El caso se encuentra en etapa de evaluación para determinar el origen exacto del incendio.

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