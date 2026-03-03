"Se perdió absolutamente todo”: incendio arrasa con un restaurante en Santa Cruz

Un voraz incendio redujo a cenizas un restaurante ubicado entre el quinto y sexto anillo de la avenida Alemana, en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra, la noche del lunes. El fuego se propagó con rapidez y, en aproximadamente 45 minutos, consumió la totalidad del inmueble.

Familiares de los propietarios denunciaron una presunta demora en la respuesta de los servicios de emergencia y aseguraron que el apoyo de los vecinos fue clave para evitar una tragedia mayor.

Entre lágrimas, los afectados relataron que realizaron llamadas al 110 apenas comenzó el incendio; sin embargo, señalaron que la derivación a los bomberos voluntarios habría tardado alrededor de 15 minutos.

“Fueron 45 minutos en los cuales se consumió absolutamente todo. Si no fuera por los vecinos que llegaron con mangueras, baldes y extintores, la casa hubiera colapsado”, expresó una familiar.

Asimismo, cuestionaron que las primeras unidades en llegar —según su versión, patrullas policiales y ambulancias— no contaban con extintores para sofocar el fuego en su fase inicial.

“Lo único que hicieron fue jalar a las personas y decir que se iba a quemar. Si teníamos más extintores, podíamos controlarlo”, manifestó.

El restaurante, que funcionaba desde diciembre pasado, estaba lleno al momento del incendio. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

Gracias a la rápida reacción de los vecinos, se logró evacuar a los comensales y rescatar parte del mobiliario antes de que las llamas consumieran completamente la estructura.

“Gracias a Dios estaba lleno, pero todos pudieron salir. La gente ayudó a sacar mesas y colaborar en todo momento”, añadieron los familiares.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre las causas del incendio. Se espera un peritaje técnico que determine el origen del fuego y evalúe los daños materiales.

