Colegio Médico de Santa Cruz pide gran minga departamental y más vacunas contra la influenza

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Humberto Vargas, planteó una serie de demandas urgentes a las autoridades de salud ante el incremento de casos de chikungunya e influenza en el departamento. El pronunciamiento se da en el marco de la sesión ampliada del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED).

Vargas señaló que, si bien se realizaron acciones recientes como limpieza de distritos y fumigaciones en distintos sectores de la ciudad, estas medidas aún son insuficientes para frenar la curva epidemiológica.

“El pedido concreto es la realización de una gran minga departamental, organizada por la Gobernación, con la participación activa de todas las instituciones”, sostuvo.

El dirigente explicó que esta minga debe involucrar no solo a autoridades municipales y departamentales, sino también a juntas vecinales, universidades, voluntarios y al Gobierno central, con el objetivo de eliminar criaderos de mosquitos y reforzar la limpieza de canales y áreas verdes.

Según Vargas, la falta de planificación en los meses de mayor lluvia —diciembre, enero y febrero— facilitó la proliferación del mosquito transmisor, elevando los contagios por encima de gestiones anteriores.

El Colegio Médico también presentará ante el COED una propuesta de modificación del protocolo de manejo de la chikungunya, vigente desde hace más de diez años.

El objetivo es actualizar los lineamientos clínicos en coordinación con sociedades científicas, para mejorar la atención y tratamiento de los pacientes ante el aumento de casos registrados en el departamento.

Alerta por incremento de influenza

A la emergencia por enfermedades transmitidas por vectores se suma el crecimiento acelerado de infecciones respiratorias, particularmente influenza.

Vargas informó que solicitaron al Servicio Departamental de Educación datos sobre el ausentismo escolar, que calificó de “alarmante” en las últimas semanas, tanto por chikungunya como por influenza.

Entre las medidas recomendadas están:

Uso de alcohol en gel y medidas de bioseguridad.

Control de temperatura en unidades educativas.

Uso de barbijo en personas con síntomas.

Evitar lugares con alta concentración de personas.

Acudir oportunamente a centros de salud ante síntomas respiratorios.

Uno de los pedidos centrales es la dotación urgente de vacunas contra la influenza por parte del Gobierno nacional. Vargas afirmó que actualmente no hay disponibilidad suficiente en los centros de salud del departamento.

“La vacuna es la mejor medida preventiva y Santa Cruz necesita la cantidad necesaria para contrarrestar esta enfermedad”, enfatizó.

El Colegio Médico espera que las conclusiones del COED permitan coordinar acciones inmediatas y estructurales para contener ambas enfermedades y evitar una mayor saturación del sistema sanitario.

Mira la programación en Red Uno Play