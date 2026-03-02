Chikungunya supera los 4.000 casos en Santa Cruz y preocupa el avance de la influenza

Santa Cruz atraviesa un preocupante incremento de casos de chikungunya e influenza, situación que mantiene en alerta al sistema sanitario y a las autoridades departamentales.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Departamental de Salud (Sedes), los casos de chikungunya superan los 4.000 contagios en los primeros dos meses del año. Además, se confirmaron cinco fallecidos y más de 40 pacientes permanecen internados.

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Dr. Humberto Vargas, manifestó su preocupación por la situación epidemiológica. “Entendemos que van por encima de los 4.000 casos en estos dos meses del año. Hay cinco pacientes fallecidos ya confirmados y más de 40 internados”, informó.

A este escenario se suma el incremento de casos de influenza, enfermedad que, según el sector médico, se propaga con mayor rapidez. Hasta el pasado viernes se reportaban alrededor de 280 contagios y dos fallecidos por esta causa.

“Nos preocupa sobre todo por los niños menores de 5 años, ya que es una enfermedad que se transmite con facilidad en colegios y lugares con alta aglomeración de personas”, advirtió Vargas, quien recomendó reforzar medidas preventivas como el uso de alcohol en gel y, de ser necesario, barbijo.

Otro punto crítico es la falta de vacunas contra la influenza. Desde el sector médico señalaron que existe un compromiso del Gobierno central para dotar dosis al departamento, además de reforzar el personal sanitario en el marco de una gran minga contra la chikungunya.

En ese contexto, se espera la llegada de la ministra de Salud a Santa Cruz para impulsar una campaña preventiva y coordinar acciones conjuntas que permitan contener el avance de ambas enfermedades.

