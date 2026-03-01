¡IMÁGENES SENSIBLES! Le disparó en el pecho y la espalda: investigan asesinato en Guayaramerín

Un violento hecho de sangre se registró la madrugada de este domingo en el municipio de Guayaramerín, departamento del Beni, donde un hombre murió tras recibir disparos presuntamente luego de una discusión en plena vía pública.

El suceso ocurrió aproximadamente a las 5:30 de la mañana en la intersección de la avenida Alto de la Alianza y Gucaraje, según registros de cámaras de seguridad del sector. Las imágenes muestran a un individuo vestido con polera blanca que llega hasta un inmueble aparentemente acompañado por dos mujeres. En el lugar se encontraba un hombre sentado en el suelo, cerca de un vehículo.

De acuerdo con el material audiovisual, el atacante se aproxima y le reclama algo al hombre que estaba sentado. Segundos después, otra persona se acerca, generándose un intercambio verbal que va subiendo de tono. Una de las mujeres intenta intervenir para calmar la situación; sin embargo, la discusión escala y se producen los disparos.

Tras el ataque, las personas que se encontraban en el lugar se dispersan alarmadas. La víctima intenta avanzar algunos pasos antes de desplomarse en el lugar.

De manera preliminar, se presume que el presunto autor sería un ciudadano brasileño, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Efectivos de la Policía Boliviana y del Ministerio Público iniciaron las investigaciones correspondientes. Se realiza la recolección de evidencias y el análisis del material audiovisual con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar el móvil del crimen.

Se aguarda un informe oficial en las próximas horas que brinde mayores detalles sobre el caso y el avance de las pesquisas.

¡IMÁGENES SENSIBLES!

Mira la programación en Red Uno Play