TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE AÉREO Hombre sin vida

29ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Circulan videos que muestran a tripulantes salir con vida tras accidente aéreo en El Alto

Los registros captan el momento en que los tripulantes abandonan la aeronave tras el impacto.

Red Uno de Bolivia

01/03/2026 11:55

Captura del video donde se ve a un hombre auxiliando a los tripulantes del avión accidentado.
El Alto

Escuchar esta nota

En medio de la tragedia que dejó el accidente aéreo en El Alto, comenzaron a circular en redes sociales videos que han generado fuerte impacto en la población. Las imágenes muestran no solo el escenario posterior al impacto, sino también escenas de auxilio y supervivencia.

En uno de los registros se observa a tripulantes del avión siniestrado salir con vida entre los restos de la aeronave. Con visibles signos de aturdimiento, avanzan con dificultad mientras un ciudadano se aproxima para asistirlos. El hombre los sostiene y los guía lejos de la zona de riesgo, bajo la lluvia y en un ambiente de tensión.

 

Otro video, grabado, captó un momento que se volvió viral: dos tripulantes se encuentran y se funden en un abrazo. No intercambian palabras. El gesto, breve y silencioso, refleja la mezcla de angustia y alivio tras sobrevivir a un accidente que pudo tener consecuencias mayores.

Las imágenes acumularon miles de reacciones. Usuarios destacaron la reacción de quienes lograron salir por sus propios medios y la rápida intervención de ciudadanos que ofrecieron ayuda.

 

Respecto a la tripulación, el ministro de Defensa, Raúl Marco Salinas, informó que uno de sus integrantes falleció, mientras que siete permanecen en terapia intensiva en el hospital Cosmil, bajo monitoreo constante del personal médico.

En total, el siniestro dejó 22 fallecidos y 37 personas heridas, quienes reciben atención en distintos centros hospitalarios de La Paz y El Alto. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las causas del hecho.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

15:45

Uno de película

17:50

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD