“Voy a ir a rescatar”: Vecina cuenta cómo auxilió a heridos tras el accidente en El Alto

La lluvia y la granizada caían con intensidad cuando un estruendo sacudió la zona de Puente Bolivia y la avenida Costanera, en la ciudad de El Alto. Segundos después, un avión se precipitó y dejó una escena de vehículos dañados, personas heridas y fallecidas sobre la vía.

Entre los vecinos que presenciaron el accidente estuvo Ana María Quispe, quien decidió correr hacia el lugar del impacto para auxiliar a los sobrevivientes.

“El impacto fue estremecedor. Nos hemos asustado”, relató.

Mientras algunas personas se acercaban al sitio donde quedaron esparcidos billetes tras la caída, ella optó por ayudar.

“A mi hijito le he dicho: ‘Espéreme, voy a ir a rescatar’”, recordó.

Ana María afirmó que logró sacar a dos personas que estaban dentro de un vehículo.

“Dos personas he rescatado que estaban manejando su coche con overol era. Le he traído aquí, había dos heridos”, contó.

Su testimonio se suma a los relatos de ciudadanos que, en medio del miedo y la confusión, actuaron para asistir a los afectados tras el accidente aéreo que conmocionó a la ciudad.

La escena que encontró fue crítica.

“Su cabeza estaba partida, otro estaba aquí lastimado, estaba sangrando. Un trapo le hemos puesto lleno de sangre”, recordó.

En medio de la lluvia intensa, improvisaron ayuda mientras pedían socorro. La testigo relata que el panorama era devastador, pero, pese al impacto emocional, continuó auxiliando.

“No he podido nada hacer porque había dos heridos, rescataba aquí y se salvaba uno más ya”, afirmó.

En medio del caos, Ana María también fue testigo de cómo otras personas ingresaban al área del alambrado para sacar el dinero esparcido tras el accidente, aunque insistió en que su prioridad fue auxiliar a los heridos.

Aún con la voz marcada por el shock. Su relato es uno de los tantos que reconstruyen los minutos dramáticos posteriores al accidente aéreo en El Alto, donde entre la lluvia, el estruendo y el miedo, hubo vecinos que eligieron tender la mano.

