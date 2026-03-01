Martins llega afilado: los golazos del Flecheiro en la práctica de Oriente

Marcelo Martins dejó en claro que está listo para volver a escena. En la práctica de Oriente Petrolero, el atacante marcó dos goles de gran factura, según se aprecia en un video difundido por el club en sus redes sociales.

El primero llegó tras un centro desde la banda derecha. Martins se elevó con potencia y conectó de cabeza para enviar el balón al fondo de las redes, demostrando su fortaleza en el juego aéreo.

El segundo tanto fue producto de su experiencia y viveza. Le ganó la espalda a su marcador y, con la pelota botando dentro del área, resolvió con una sutil vaselina por encima del arquero, firmando un verdadero golazo.

El Flecheiro llega motivado para el compromiso de este viernes ante Real Tomayapo, por la vuelta del Torneo Repechaje, que se disputará desde las 15:00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

