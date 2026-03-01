TEMAS DE HOY:
Tensión total: Irán analiza retirarse del Mundial tras ataques de EE.UU.

El presidente de la federación iraní dejó abierta la posibilidad de que su selección no dispute la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá. La decisión final dependerá de la FIFA. 

Martin Suarez Vargas

01/03/2026 8:49

Primer plantel de la selección de Irán. Foto: redes sociales.
Irán.

La participación de Irán en la próxima Copa del Mundo vuelve a quedar en el centro de la polémica. Tras los recientes ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel, el máximo dirigente de la federación iraní manifestó que el contexto actual obliga a reconsiderar la presencia del combinado asiático en el torneo que se celebrará en 2026 en Norteamérica.

En declaraciones emitidas por la televisión pública iraní y replicadas por medios internacionales como TNT Sports y GiveMeSport, Mehdi Taj expresó que, tras los acontecimientos recientes, resulta difícil imaginar al equipo compitiendo con normalidad en el certamen. No obstante, aclaró que cualquier determinación definitiva recaerá en las autoridades deportivas internacionales.

El dirigente señaló que, ante el escenario actual, la ilusión por disputar el Mundial se ha visto golpeada, aunque reconoció que la resolución no depende exclusivamente de la federación iraní. En ese sentido, la última palabra la tendrá la FIFA, organismo encargado de evaluar un eventual retiro y sus consecuencias reglamentarias.

A este clima de tensión se suma la controversia generada por la negativa de visados a algunos delegados, futbolistas y miembros del cuerpo técnico iraní por parte de Estados Unidos, uno de los países anfitriones. De concretarse una renuncia formal, la FIFA debería definir un reemplazo, escenario en el que selecciones como Emiratos Árabes Unidos o incluso Irak —actualmente en repechaje— podrían verse involucradas en un posible reordenamiento de plazas.

