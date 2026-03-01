Cuatro ejes estratégicos marcaron la visita del presidente de la CAF a Santa Cruz

El presidente ejecutivo de la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, encabezó una reunión con empresarios cruceños en el marco de su visita a Bolivia, donde planteó cuatro pilares estratégicos para fortalecer la economía nacional.

El encuentro contó con la participación de representantes del sector agropecuario e industrial, además de autoridades del Gobierno.

En su intervención, Díaz-Granados explicó que el primer eje apunta a impulsar la bioeconomía en Beni y Pando, articulando esfuerzos entre el sector público y privado. Sobre el segundo punto, centrado en vivienda, remarcó que Bolivia enfrenta un déficit habitacional que podría reducirse en los próximos cinco años.

“La construcción genera empleo, conecta con la industria y es un canal efectivo para reducir pobreza y cerrar brechas de desigualdad”, indicó, añadiendo que este trabajo debe desarrollarse de la mano del sector privado.

En cuanto al sector agroexportador, sostuvo que el país tiene condiciones para ampliar su capacidad productiva, pero requiere inversiones estratégicas. “Hemos hablado de infraestructura pertinente, energía, distritos de riego y vías terciarias. Sin logística adecuada, no hay competitividad”, puntualizó.

Por su parte, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, reafirmó el compromiso del sector productivo. “Necesitamos carretera, necesitamos puente, necesitamos luz eléctrica y el privado después hace su parte”, expresó.

Agregó que Bolivia puede producir desde camélidos hasta soya, flores y quinoa, pero necesita mejores condiciones para ampliar mercados.

Frerking insistió en que el acceso a financiamiento multilateral será determinante. “Estos recursos deben canalizarse para aumentar la producción y devolver divisas al país. Los productores quieren invertir, pero necesitan seguridad y logística eficiente”, afirmó.

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), Jean Pierre Antelo, calificó la reunión como positiva y destacó que el respaldo de la CAF representa una señal de confianza.

“Hemos compartido proyectos concretos en infraestructura, vivienda y riego. Esto nos exige seguir trabajando en conjunto para concretarlos a la brevedad posible”, sostuvo.

Finalmente, el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, aseguró que el Gobierno estructura su gestión en siete ejes estratégicos orientados a generar empleo y reducir la informalidad.

“El financiamiento y la asistencia técnica multilateral son recursos que serán bien implementados, pero también está de por medio la credibilidad del Estado”, señaló, reafirmando la voluntad de coordinar acciones con el sector privado para canalizar inversiones y fortalecer la economía nacional.

