CAF ve una oportunidad para Bolivia y plantea alianza público-privada

El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, afirmó que Bolivia atraviesa una coyuntura clave para fortalecer su institucionalidad y consolidar una agenda de desarrollo basada en la alianza público-privada.

Durante un encuentro con autoridades nacionales y representantes empresariales en Santa Cruz de la Sierra, el titular del organismo sostuvo que el país tiene potencial para enfrentar los desafíos económicos actuales si logra articular esfuerzos entre el Estado, el sector privado y los organismos multilaterales.

“Bolivia tiene la oportunidad y el potencial. Estamos aquí para apoyar esa visión de largo plazo que exige coordinación y responsabilidad”, expresó.

Díaz-Granados señaló que uno de los principales retos no es la falta de recursos, sino la necesidad de fortalecer la institucionalidad para mejorar la productividad y atraer inversiones sostenibles.

Respaldo financiero y agenda estratégica

El ejecutivo recordó que la CAF aprobó en diciembre un financiamiento inicial de $us 550 millones para proyectos estratégicos en Bolivia, orientados a infraestructura, desarrollo productivo y fortalecimiento institucional.

Subrayó que el organismo no solo aporta recursos, sino también asistencia técnica y herramientas para la gestión de riesgos.

Coordinación con el empresariado

Por su parte, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco), Jean Pierre Antelo, destacó la disposición del sector privado para trabajar de manera conjunta con el Estado y la CAF.

“No solo traen recursos, traen credibilidad, experiencia y un equipo internacional listo para arrancar”, afirmó.

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, quien participó en el encuentro en representación del presidente Rodrigo Paz, remarcó que la gestión gubernamental apuesta por la seguridad jurídica y la estabilidad económica como condiciones para atraer capital.

“Este Estado está para trabajar con su sector privado”, sostuvo.

La reunión concluyó con el compromiso de consolidar una agenda común que permita impulsar la inversión, generar empleo formal y fortalecer la institucionalidad económica del país.

