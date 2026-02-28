Gobierno explica invalidez temporal de la Serie B por 48 horas tras el accidente aéreo

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez, afirmó que el material monetario transportado en la aeronave siniestrada contaba con seguro y será repuesto por la empresa proveedora, por lo que el Estado no registra pérdidas económicas.

“Este era un transporte normal y regular de material monetario para el Banco Central. Este transporte cuenta con todos los seguros de ley y va a ser repuesto en el futuro por la misma empresa”, señaló.

La autoridad remarcó que la cobertura evitará cualquier afectación a las arcas públicas.

“El Gobierno nacional y el Estado boliviano no tienen ninguna pérdida. Esto va a ser cubierto por un seguro”, enfatizó.

Incineración por razones de seguridad

Espinoza explicó que se decidió incinerar el material monetario en el lugar del accidente ante el riesgo de mayor sustracción. Señaló que algunas personas intentaron apropiarse de los billetes, lo que obligó a tomar medidas inmediatas.

“Anoche se ha tomado la decisión de quemar el material monetario en el lugar del accidente (…) había riesgos de seguridad de mayor sustracción. Esa decisión fue la incineración de ese material monetario que no va a tener efectos sobre el erario nacional”, indicó.

Invalidez temporal por 48 horas

El ministro confirmó que, tras detectarse la sustracción de parte del material, se dispuso la invalidación temporal por 48 horas de los billetes de Bs 10, 20 y 50 de la Serie B.

“Esta invalidación temporal va a ser de 48 horas. El día lunes esos billetes vuelven a ser legales”, explicó.

Detalló que durante ese plazo se publicarán los números de serie para identificar los ejemplares sustraídos.

“Publicaremos los números de serie para que la gente pueda identificar cada billete que fue sustraído y que intente ser introducido a la circulación nacional”, sostuvo.

Espinoza aclaró que la medida solo afecta a esos cortes específicos y que el resto del circulante mantiene plena validez.

“Todos los demás billetes, tanto de la Serie A como los de 100 y 200 bolivianos de la Serie B, tienen plena validez legal”, precisó.

Llamado ante desinformación

La autoridad rechazó versiones e imágenes difundidas en redes sociales que —según indicó— no corresponden al hecho ocurrido. Aseguró que el proceso se desarrolla dentro del marco legal vigente.

Finalmente, expresó condolencias a las familias de las víctimas del accidente y señaló que la prioridad es acompañar a quienes atraviesan este momento de dolor.

