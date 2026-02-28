Policía reporta 49 arrestados por vandalismo tras siniestro del avión Hércules C-130

El comandante de la Policía Boliviana, Gral. Mirko Sokol, informó que 49 personas fueron detenidas tras provocar disturbios en las inmediaciones del accidente del avión Hércules C-130 ocurrido la tarde del viernes en El Alto.

“Algunos de ellos se les encontró con el dinero, otros por hechos vandálicos, agresiones y daños a vehículos”, indicó la autoridad.

Daños materiales y control del orden

Entre los daños reportados se encuentra la quema de un vehículo de la Alcaldía de El Alto, además de afectaciones a 15 vehículos y 11 motocicletas, durante intentos de turbas por ingresar al perímetro de seguridad.

Sokol señaló que, pese a los esfuerzos de control, fue necesario continuar utilizando agentes químicos durante la madrugada. “Hasta hace unas pocas horas hemos seguido utilizando agentes químicos, ya que la gente no entiende, no es empática con la situación tan trágica que estamos viviendo”, declaró.

Operativo de seguridad

El comandante explicó que los autos blindados desplegados en la zona se utilizaron para proteger cajas que no fueron afectadas por el accidente y que serán trasladadas al Banco Central de Bolivia para su evaluación.

Asimismo, detalló que alrededor de 800 efectivos policiales participaron en el operativo, rotando en tareas de seguridad perimetral, mantenimiento del orden público y apoyo en el traslado de heridos.

La Policía aseguró que el resguardo en la zona se mantiene para prevenir nuevos incidentes y garantizar la preservación del área mientras continúan las investigaciones.

Con información de ABI.

