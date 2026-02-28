Animación digital muestra cómo habría ocurrido el siniestro del avión en El Alto (video)

Una animación digital recientemente difundida recrea con precisión cómo ocurrió el siniestro del avión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en el Aeropuerto Internacional de El Alto. El material audiovisual refleja lo informado por las autoridades: la aeronave aterrizó y recorrió la pista, pero no logró detenerse con éxito debido a la intensa granizada y la presencia de hielo en la superficie.

Según la recreación basada en informes oficiales, el avión se salió de la pista, atravesó un puente y cruzó las avenidas Bolivia y Costanera. El recorrido finalizó tras impactar contra diversas estructuras, terminando incendiado en una zona de pastizales cercanos a la terminal aérea.

La tragedia afectó a un total de 15 vehículos que circulaban por las avenidas mencionadas, incluyendo unidades de alto tonelaje que fueron alcanzadas por la aeronave. En cuanto a las víctimas a bordo, se confirmó que, de los ocho tripulantes, uno perdió la vida y los otros siete permanecen en Terapia Intensiva con diagnóstico reservado.

Hoy, los trabajos de peritaje continúan en el lugar del accidente para remover los restos de la estructura. La animación se ha convertido en una pieza clave para que la población comprenda la magnitud del evento y las circunstancias climáticas que lo desencadenaro

