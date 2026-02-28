Una bebé recién nacida figura entre las víctimas fatales del siniestro aéreo

El Instituto de Investigaciones Forenses movilizó peritos de todo el país para el levantamiento de los cuerpos.
28/02/2026 10:58
Escuchar esta nota
El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizó hoy, en La Paz, la finalización de 20 autopsias médico-legales a las víctimas del siniestro del avión Hércules en El Alto. Por instrucción de la Fiscalía General del Estado, se movilizaron equipos especializados de todo el país y unidades móviles hacia la zona del desastre.
Los peritos ejecutaron el levantamiento legal de los restos bajo estrictos protocolos científicos para asegurar la precisión de los informes. Durante el proceso, se recolectaron evidencias y muestras biológicas fundamentales que contribuirán al esclarecimiento técnico de los hechos.
La Directora Nacional del IDIF se trasladó personalmente a la ciudad de El Alto para supervisar las labores de campo. El trabajo se realizó en estrecha coordinación con la Fiscalía Departamental de La Paz y los efectivos de la Policía Boliviana.
El Ministerio Público enfatizó que la investigación contará con un respaldo técnico-científico adecuado conforme a los procedimientos de ley. Asimismo, se garantizó el cumplimiento de la cadena de custodia para todas las pruebas recolectadas en la escena del siniestro.
La Fiscalía General del Estado mantiene una coordinación permanente con las Fuerzas Armadas y otras instituciones competentes del Estado. El objetivo primordial de estas acciones es establecer las responsabilidades legales y brindar respuestas claras a las familias afectadas.
Mira la programación en Red Uno Play
11:00
12:00
12:30
14:00
16:00
17:00
11:00
12:00
12:30
14:00
16:00
17:00