Esther Soria: "Las ideologías nos han separado; ya es tiempo de que las mujeres tomemos decisiones"

En entrevista en el espacio "Uno Decide" de la Red Uno, Esther Soria Gonzales, candidata a la Gobernación de Cochabamba por la alianza "Unidos", presentó su plan de gobierno de cara a las elecciones del 22 de marzo. Soria, quien anteriormente militó en el MAS-IPSP y asumió la gobernación por sucesión constitucional en 2019, marcó una distancia definitiva con su pasado político y centró su discurso en la unidad departamental y el desarrollo económico.

Ruptura con el MAS y rechazo a las ideologías

Soria fue contundente al explicar su salida del Movimiento al Socialismo, denunciando persecución interna por parte del ala "evista". "Me salí con un mal sabor del partido... renuncié porque definitivamente me hicieron una persecución política. Al Evo no le gusta que la gente sea crítica, le gusta que estén de llunkus", sentenció la candidata.

Tras su paso por la gestión pública y un breve periodo en el FPS (2024-2025), la candidata aseguró que su visión ha evolucionado:

"Ya no me interesan las ideologías. Las ideologías nos han separado, nos han hecho que nos discriminemos y nos odiemos entre campo y ciudad. Aquí lo que importa es el desarrollo de Cochabamba".

Propuesta Económica: El "Recurso Verde" y Alianzas Estratégicas

Para Soria, la clave del futuro regional no está en los hidrocarburos, sino en la agricultura y la industrialización. "El petróleo se termina, pero el recurso verde no", afirmó, refiriéndose a la biodiversidad y capacidad productiva de las 16 provincias del departamento.

Entre sus principales propuestas económicas destacan:

Alianzas Público-Privadas (APP): "No nos podemos divorciar de la parte privada; las APP son estratégicas para el desarrollo. Si una planta industrial necesita capital de arranque, la gobernación debe ser el puente con los inversores" .

Hub Logístico: Propone crear un centro de almacenamiento y distribución aprovechando la ubicación geográfica del departamento. "Gobernación va a dar el terreno para un hub logístico en Playa Ancha o el Valle Alto" .

Parque Industrial Santibáñez: Pretende transformar este espacio para que deje de ser un "administrador de lotes" y se convierta en una potencia que atraiga inversiones extranjeras con seguridad jurídica.

Recursos Hídricos: "Misicuni debe ser de los cochabambinos"

Uno de los puntos más álgidos de su intervención fue la gestión del Proyecto Múltiple Misicuni. Soria denunció que la empresa no ha cumplido con sus obligaciones financieras hacia la Gobernación y que la administración actual no ha logrado cubrir la demanda de agua en el eje metropolitano.

"Misicuni tiene que pasar a la administración de la Gobernación. Los cochabambinos tenemos la capacidad de manejar una empresa como esa. No es posible que en la zona sur sigan agarrando agua en sus dientes cuando el agua se está desfogando al otro lado".

Asimismo, propuso tecnificar el riego para optimizar la producción agrícola, permitiendo que los campesinos pasen de una a tres cosechas anuales mediante el revestimiento de canales y la construcción de reservorios.

Perfil de mujer y madre

Hacia el final de la entrevista, Soria compartió aspectos de su vida personal, mencionando su origen en Mizque, su profesión como auditora y su rol como madre soltera de tres hijas. "La mujer es el sostén de la familia y en el espacio público también tiene que ser un sostén del departamento porque toma decisiones oportunas", expresó.

La candidata concluyó pidiendo una oportunidad a la población para demostrar que la experiencia adquirida durante la crisis de 2019 y la pandemia puede traducirse en una gestión eficiente: "Las mujeres administramos con eficiencia y eficacia; pido a mi pueblo que dé esa oportunidad a Esther Soria".

