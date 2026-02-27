Perros causan la muerte de un hombre en Oruro

Un hombre de 37 años perdió la vida tras ser atacado por dos perros de raza rottweiler, luego de haber protagonizado una pelea con el propietario de los animales. El hecho se registró el jueves en la plaza San Isidro, en la ciudad de Oruro.

“Se ha procedido a la recuperación de videos, así como a la aprehensión del dueño de los perros. Los animales se encuentran en Zoonosis para la toma de muestras correspondientes”, informó el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales.

De acuerdo con la investigación preliminar, la víctima —de oficio albañil— sostuvo una pelea con otro hombre en la vía pública. Tras el altercado, el propietario de los perros se habría retirado a su domicilio y posteriormente regresó acompañado de los dos rottweilers.

“El sujeto vuelve al lugar con sus perros y se produce el ataque”, explicó el fiscal especializado en delitos contra la vida, Luis Antezana, quien añadió que las cámaras de seguridad del sector captaron lo ocurrido.

Durante el hecho, un conductor que transitaba por la zona intentó intervenir; sin embargo, el dueño de los animales habría minimizado la situación. La víctima logró alejarse inicialmente del lugar, pero minutos después se desplomó en plena vía pública debido a la gravedad de las lesiones.

El examen forense estableció que el fallecimiento se produjo a consecuencia de un shock hipovolémico provocado por las múltiples heridas. El Ministerio Público anunció que solicitará la detención preventiva del propietario de los canes mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.

