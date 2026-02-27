Investigan infanticidio de un recién nacido en Chuquisaca; la autora sería su madre adolescente

El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava, informó este viernes que se investiga el primer caso de Infanticidio registrado en la ciudad de Sucre, el cual involucra a una madre de 15 años, quien se presume fue quien provocó la muerte de su hijo recién nacido.

“La adolescente dio a luz sin asistencia médica y como no quería tener al bebé, se presume que le propinó golpes en la cabeza con una piedra; después, con ayuda de un menor de 12 años, habría enterrado el cuerpo debajo de unas piedras”, señaló.

De acuerdo con los antecedentes, la fiscal asignada al caso, Carmen Rosa Encinas, informó que el delito de Infanticidio sucedió la madrugada del 28 de enero de 2026 en la zona de La Barranca y se descubrió el 23 de febrero, cuando el menor de edad, de 12 años, contó lo ocurrido a su padre y él reportó el hecho a la Policía.

A partir de ese momento, se iniciaron las investigaciones correspondientes; además, la madre terminó confesando el hecho, pese a que inicialmente había señalado que la muerte del neonato fue accidental.

Por este caso se abrió otro proceso por el delito de Estupro contra el padre del bebé, un sujeto de 22 años que trasladó a la adolescente desde los Yungas, del departamento de La Paz, a la ciudad de Sucre, para convivir con ella.

El caso se constituye en el primer Infanticidio de 2026 en Chuquisaca y el quinto en Bolivia. Se registraron 2 en Santa Cruz, 1 en Cochabamba, 1 en La Paz, y ahora 1 en Chuquisaca.

