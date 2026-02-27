Destituyen a Directora de Régimen Penitenciario de Pando por presuntos vínculos con el narco

La directora departamental de Régimen Penitenciario de Pando, Perla Galindo, fue destituida de su cargo por presuntos actos irregulares relacionados con organizaciones ligadas al narcotráfico.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que la decisión se asumió tras conocer informes de la Policía que advierten una posible implicación de la exautoridad con grupos criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho.

“He ordenado la destitución inmediata (…) tiene que ser procesada y tener la sanción correspondiente”, afirmó la autoridad.

Relevos en la Felcn

Oviedo también señaló que, por instrucción del comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), se dispuso el relevo de todos los efectivos antidroga destinados en el departamento de Pando.

La medida busca garantizar transparencia en las investigaciones y reforzar la lucha contra el narcotráfico en la región.

Niega las acusaciones

En entrevista con un medio local de Cobija, Galindo expresó su sorpresa por la decisión y aseguró que hasta el momento no recibió notificación oficial de su destitución.

Asimismo, negó los presuntos actos irregulares que se le atribuyen.

La exdirectora ejercía funciones desde la gestión del expresidente Luis Arce y ahora deberá enfrentar el proceso correspondiente para esclarecer los hechos.

