Cae el "biciladrón" de la OTB Litoral: Policía captura al autor de atracos a estudiantes en Cochabamba

Tras varios días de zozobra en la zona oeste de la ciudad, la Policía Departamental logró la aprehensión del delincuente que, a bordo de una bicicleta, asaltaba sistemáticamente a estudiantes y universitarios en la OTB Litoral. El operativo, denominado "Tu Policía junto con tu barrio", permitió dar con el paradero del antisocial que ya se encuentra a disposición del Ministerio Público.

El "Modus Operandi": Manopla y Bicicleta

Los hechos que activaron la alerta máxima ocurrieron el pasado lunes 23 de febrero. Según las grabaciones de cámaras de seguridad y el informe del director de la FELCC, Rolando Vera, el delincuente perpetró dos atracos en menos de dos horas:

- 13:00 (Calle Camarones y Cobija): Interceptó a un menor de edad, a quien amenazó con una manopla de metal para sustraerle su billetera.

- 15:00 (Calle Caracoles y Camarones): Bajo el mismo método, asaltó a una universitaria, despojándola de un celular de alta gama (iPhone 14 Pro Max).

La Captura: Inteligencia y Vigilancia Vecinal

La aprehensión fue posible gracias a un trabajo coordinado. El Cnl. Vladimir Fernández, director de la EPI Coña Coña, destacó que la comunicación directa con los vecinos a través de un "número piloto" y el "árbol de llamadas" fue fundamental para georreferenciar los puntos críticos de inseguridad.

El autor principal, Mario A., fue interceptado mientras circulaba en la misma bicicleta amarilla utilizada en los robos. Junto a él, se arrestó a una segunda persona, dueña del vehículo, quien habría prestado la bicicleta el día de los hechos; sin embargo, las investigaciones preliminares indican que este último no participó directamente en los atracos.

"No podemos dejar hechos criminales aislados. Ante un hecho criminal, existe la persecución inmediata", afirmó el Comandante Departamental, Alejandro Basto, resaltando que se actuó de oficio tras el monitoreo de denuncias en redes sociales.

Acciones Preventivas: Brigadas y Patrullajes Sostenidos

Tras la captura, la Policía y los vecinos de la OTB Litoral no han bajado la guardia. Se han iniciado las siguientes acciones:

Brigadas Vecinales: Capacitación a los ciudadanos para actuar como "ojos y oídos" de la policía.

Caravanas Preventivas: Recorridos por la Av. Víctor Ustariz y zonas aledañas para identificar focos rojos.

Patrullaje Cibernético: Trabajo continuo de la división de Cibercrimen para detectar denuncias y videos de seguridad.

Pese a que el caso ya fue remitido al Ministerio Público por el robo a la universitaria, la FELCC hizo un llamado urgente a la familia del menor de edad afectado para que se apersone a formalizar la denuncia. "Sin la denuncia formal, es difícil tipificar todos los delitos, aunque el caso ya esté en conocimiento de la fiscalía", puntualizó el Cnl. Vera.

