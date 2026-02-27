TEMAS DE HOY:
Deportes

¡Confirmado! Oriente jugará en el Tahuichi el domingo y la Martins se alista para su debut

Se habilitarán tres tribunas para recibir a la hinchada en una tarde que promete ser histórica.

Ximena Rodriguez

26/02/2026 22:13

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Oriente Petrolero disputará el partido de vuelta por los cuartos de final del repechaje este domingo a las 15:00 en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera. Tras intensas gestiones logísticas, el club confirmó que recibirá a Real Tomayapo en su escenario principal para buscar la clasificación.

Javier Silva, coordinador del club, destacó el esfuerzo conjunto entre la Gobernación, la FBF y la Conmebol para concretar esta sede.

“Logramos una sumatoria de esfuerzos entre todos y obviamente tenemos que compensar en lo deportivo con una victoria”, afirmó el directivo.

Para este encuentro decisivo, la institución ha decidido habilitar únicamente las tribunas de General, Preferencia y el sector de la curva para la Barra de Oriente. Silva aseguró que los seguidores podrán disfrutar de una jornada especial viendo a las figuras que tanto ansían ver en cancha.

El gran atractivo de la tarde será el debut oficial de Marcelo Martins con la camiseta albiverde, uno de los movimientos más esperados del mercado. El delantero boliviano liderará el ataque en un compromiso que promete paralizar a la capital cruceña.

La dirigencia espera un lleno total en los sectores permitidos para respaldar al equipo en esta instancia eliminatoria. "Estén seguros los hinchas que será un domingo muy especial", concluyó Silva al ratificar la disponibilidad del escenario deportivo.

 

