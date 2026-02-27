Fexpocruz rinde homenaje a Noel Kempff Mercado y estrena nueva presidencia

En el marco de las celebraciones por la Fundación de Santa Cruz, el directorio de Fexpocruz realizó un acto especial para rendir homenaje al profesor y ambientalista Noel Kempff Mercado, una de las figuras más influyentes en la defensa del medioambiente en Bolivia. Durante la ceremonia, también se oficializó la asunción de Klaus Frerking como nuevo presidente de la institución ferial.

Frerking destacó que el reconocimiento busca mantener vivo el legado del científico cruceño. “Como directorio de Fexpocruz seguimos rindiéndole homenaje a un gran cruceño, al profesor Noel Kempff Mercado. Ahora nuestro parque ecológico lleva su nombre, en honor a todo lo que nos ha enseñado a las generaciones actuales y futuras”, afirmó.

El nuevo titular de la entidad señaló que asumir la presidencia representa un compromiso con el desarrollo regional y nacional.

“Tenemos el honor como cruceños de asumir la presidencia de Fexpocruz y vamos a seguir trabajando por todo lo que significa esta institución para nuestro departamento y para todo el país”, expresó.

Por su parte, Tania Kempff, hija del homenajeado, manifestó que el reconocimiento trasciende lo simbólico y proyecta un mensaje hacia adelante. “No es un homenaje al pasado, sino un compromiso con el futuro. Su pensamiento sigue vigente y ahora más que nunca necesitamos tenerlo presente entre nosotros”, sostuvo.

Con la nominación del parque ecológico de Fexpocruz con el nombre de Noel Kempff Mercado, la institución reafirma su vínculo con la sostenibilidad y la identidad cruceña, en una jornada que combinó memoria, reconocimiento y renovación institucional.

