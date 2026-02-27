¿Lloverá este fin de semana en Santa Cruz? Esto dice el pronóstico

Se anticipan cambios en las condiciones del tiempo para los próximos días en la capital cruceña. La nubosidad irá en aumento y no se descartan precipitaciones durante el fin de semana, por lo que se recomienda tomar previsiones.

Para el viernes se anticipa una mínima de 21 grados y una máxima de 31 grados, con cielo principalmente nublado. El sábado las temperaturas variarán entre 22 y 28 grados, mientras que el domingo se espera una mínima de 20 grados y una máxima cercana a los 28 grados, con persistencia de lluvias.

En el eje troncal del país también se registran contrastes térmicos. En La Paz la temperatura actual es de 9 grados, con una mínima prevista de 5 grados; mientras que en Cochabamba se reportan 16 grados, con descenso hasta los 14 grados durante la noche.

Para el lunes, se prevé una leve mejoría en Santa Cruz, con disminución de lluvias y una temperatura máxima que volverá a situarse alrededor de los 31 grados, aunque persistirá la nubosidad parcial.

