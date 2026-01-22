¡Tome previsiones! Así estará el clima para este feriado largo en Santa Cruz

Santa Cruz se prepara para vivir un feriado largo marcado por altas temperaturas y una fuerte radiación ultravioleta, según el reporte semanal N.º 237 del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire. A partir de este jueves 22 de enero, el termómetro registrará un incremento sostenido del calor, con máximas que alcanzarán los 35 °C y se mantendrán hasta el final de la semana.

De acuerdo con el especialista también conocido como el Señor del Clima, la temperatura mínima será de 22 °C, mientras que los cielos permanecerán mayormente despejados, acompañados de vientos calmos del sur, lo que provocará una sensación térmica entre 2 y 3 grados por encima de la temperatura ambiente.

“Este jueves 22 de enero se registrará la temperatura máxima más alta de la semana. En la capital cruceña vamos a sentir hasta 38 grados de sensación térmica”, informó Alpire, conocido también como el Señor del Clima.

Las corrientes del sur se mantendrán hasta el viernes 23 con intensidad moderada. Debido a los largos periodos despejados, se propiciará un incremento sustancial de las temperaturas, alcanzando su punto máximo este jueves:

Capital cruceña, Andrés Ibáñez y Norte Integrado: hasta 35 °C

Valles cruceños: 30 °C

Cordillera: 37 °C

Chiquitania: 38 °C

Además del calor, se advierte que la radiación ultravioleta será de alto impacto para la salud, por lo que se recomienda no exponerse al sol entre las 11:00 y las 15:00, especialmente a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades de base.

Las autoridades aconsejan hidratarse constantemente, utilizar protector solar, sombrillas, gorras, gafas y ropa de manga larga y colores claros, a fin de prevenir golpes de calor y otros efectos adversos.

Pronóstico por provincias

Andrés Ibáñez y Norte Integrado

Temperaturas: mínima de 22 °C y máxima de 35 °C

Vientos: del sur con ráfagas de hasta 45 km/h

Condiciones: cielos nublados al inicio de semana, luego parcialmente cubiertos; lluvias moderadas a fuertes y chubascos aislados

Valles cruceños

Temperaturas: mínima de 11 °C y máxima de 30 °C

Vientos: del sur con ráfagas de hasta 30 km/h

Condiciones: lluvias moderadas a fuertes en Vallegrande y Florida, con precipitaciones dispersas el resto de la semana

Cordillera

Temperaturas: mínima de 17 °C y máxima de 37 °C

Vientos: del sur con ráfagas de hasta 40 km/h

Condiciones: cielos parcialmente cubiertos con periodos despejados

Chiquitania

Temperaturas: mínima de 22 °C y máxima de 38 °C

Vientos: del norte con ráfagas de hasta 45 km/h

El reporte concluye señalando que la sensación térmica elevada generará condiciones de calor extremo durante toda la semana, por lo que se insta a la población a tomar previsiones y priorizar el cuidado de la salud durante el feriado largo.

