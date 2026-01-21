¡Es oficial! Ministerio de Trabajo confirma fin de semana largo para este viernes 23

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social oficializó este miércoles 21 de enero el traslado del feriado nacional del jueves 22 al viernes 23 de enero de 2026, con motivo de la conmemoración del Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia. La medida permitirá a la población acceder a un fin de semana largo y tiene como objetivo principal dinamizar la economía mediante el turismo interno.

De acuerdo con el comunicado institucional, la determinación se encuentra respaldada por el Decreto Supremo N° 5521, en concordancia con los Decretos Supremos N° 405 y N° 2750, que regulan la administración de feriados nacionales en el país.

“El feriado con suspensión de actividades públicas y privadas se traslada al viernes 23 de enero de 2026, constituyéndose en feriado nacional de cumplimiento obligatorio en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”, señala el documento emitido por la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional.

La cartera de Estado recordó que esta disposición es de cumplimiento obligatorio, conforme al Parágrafo I del Artículo 48 de la Constitución Política del Estado, en resguardo de los derechos laborales. Asimismo, precisó que en los sectores donde, por la naturaleza de las funciones, se deba garantizar la continuidad de actividades, los empleadores deberán aplicar lo establecido por la Ley General del Trabajo, ya sea mediante la compensación con descanso o el pago con un recargo del 100%.

El Gobierno justificó el traslado del feriado al caer originalmente en jueves, destacando que la medida busca incentivar los viajes, el consumo y las actividades turísticas a nivel nacional, beneficiando a distintos sectores de la economía.

