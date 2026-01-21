Cambiar nombre o apellido en Bolivia: pasos y requisitos

En Bolivia, cambiar tu nombre o apellido es posible, pero debe hacerse con fundamentos claros y siguiendo un proceso legal. El abogado y docente investigador Albert Valdivia en El Mañanero detalló los pasos y requisitos que se necesitan para concretar esta intención.

Explicó que cuando nacemos se nos asigna una identidad que nos acompaña toda la vida y que sirve para interactuar con las personas y el Estado; que es fundamental porque forma parte de nuestro proyecto de vida, por lo que cualquier modificación requiere un motivo justificado.

Mencionó que algunas de las razones por las que se puede modificar el nombre o apellido pueden ser: errores en la escritura, impugnación de la paternidad, nombres peyorativos o racistas, o la necesidad de ajustar la identidad al género de la persona.

Sostuvo que también se pueden invertir los apellidos, agregar un nombre o suprimir uno, siempre que haya un fundamento sólido.

El proceso comienza en una instancia administrativa ante el SERECI, donde se presentan las pruebas y correcciones necesarias. Este trámite es gratuito y expedito. Si la solicitud es rechazada, se puede recurrir a la instancia judicial, presentando una demanda voluntaria ante un juez civil que autorice el cambio, subrayó.

Entre los requisitos se encuentran el certificado de nacimiento, antecedentes policiales, penales, de narcotráfico y violencia. Para personas mayores de 60 años, se solicita documentación de la Autoridad de Pensiones y Seguros y de la ASFI, para garantizar que no existan deudas pendientes o beneficios sociales.

El profesional dijo que el objetivo de estos requisitos es verificar que la persona no tenga procesos judiciales o compromisos que puedan afectar la legalidad del cambio.

Una vez autorizado, el cambio se notifica al SERECI y al SEGIP para que la nueva identidad sea reconocida en todas las instituciones públicas. Esto también aplica para hijos, por lo que las modificaciones se reflejan en todas las instancias oficiales.

Los cambios de nombre y apellido también se contemplan dentro de la ley de identidad de género, en la que se incluye un examen biopsicosocial para registrar el género conforme a la identidad de la persona. Además, si el cambio involucra el apellido de los hijos, es necesario el consentimiento de ambos padres.

Valdivia aclara que todo el proceso es voluntario y civil, y que el juez civil es la autoridad que resuelve estas modificaciones, que luego se reflejan en todas las instituciones que manejan identidad, como ASFI, Autoridad de Pensiones y Seguros, SEGIP y SERECI.

En resumen, cambiar tu nombre o apellido en Bolivia es posible, pero requiere un motivo justificado, documentación completa y, en algunos casos, la aprobación judicial. El objetivo es proteger la identidad de la persona y garantizar que los cambios se realicen de manera legal y segura.



Mira la programación en Red Uno Play