Cambiar nombre o apellido en Bolivia: pasos y requisitos

Un abogado explica cuándo y cómo puedes cambiar tu nombre o apellido en Bolivia. El trámite es gratuito si se justifica ante el SERECI.
21/01/2026 12:32
En Bolivia, cambiar tu nombre o apellido es posible, pero debe hacerse con fundamentos claros y siguiendo un proceso legal. El abogado y docente investigador Albert Valdivia en El Mañanero detalló los pasos y requisitos que se necesitan para concretar esta intención.
Explicó que cuando nacemos se nos asigna una identidad que nos acompaña toda la vida y que sirve para interactuar con las personas y el Estado; que es fundamental porque forma parte de nuestro proyecto de vida, por lo que cualquier modificación requiere un motivo justificado.
Sostuvo que también se pueden invertir los apellidos, agregar un nombre o suprimir uno, siempre que haya un fundamento sólido.
Entre los requisitos se encuentran el certificado de nacimiento, antecedentes policiales, penales, de narcotráfico y violencia. Para personas mayores de 60 años, se solicita documentación de la Autoridad de Pensiones y Seguros y de la ASFI, para garantizar que no existan deudas pendientes o beneficios sociales.
El profesional dijo que el objetivo de estos requisitos es verificar que la persona no tenga procesos judiciales o compromisos que puedan afectar la legalidad del cambio.
Una vez autorizado, el cambio se notifica al SERECI y al SEGIP para que la nueva identidad sea reconocida en todas las instituciones públicas. Esto también aplica para hijos, por lo que las modificaciones se reflejan en todas las instancias oficiales.
Valdivia aclara que todo el proceso es voluntario y civil, y que el juez civil es la autoridad que resuelve estas modificaciones, que luego se reflejan en todas las instituciones que manejan identidad, como ASFI, Autoridad de Pensiones y Seguros, SEGIP y SERECI.
En resumen, cambiar tu nombre o apellido en Bolivia es posible, pero requiere un motivo justificado, documentación completa y, en algunos casos, la aprobación judicial. El objetivo es proteger la identidad de la persona y garantizar que los cambios se realicen de manera legal y segura.
