Divorcio en Bolivia: ¿Qué bienes se reparten y cuáles no?

La disolución de un matrimonio no solo implica una ruptura emocional, sino también una compleja batalla legal por el patrimonio. En el sector de “Miércoles Jurídico” del programa El Mañanero, el abogado Gonzalo Zambrana abordó una de las dudas más frecuentes: ¿Qué sucede con aquello que uno compró con esfuerzo propio antes de casarse?.

Según el jurista, aunque la intención de muchas parejas es reclamar la propiedad del otro, la legislación boliviana es clara al clasificar los bienes para proteger el derecho propietario, siempre que existan las pruebas adecuadas.

Para resolver estas disputas, según Zambrana, la justicia boliviana reconoce tres tipos de bienes que definen el destino de la propiedad:

Bienes propios: Son aquellos adquiridos por uno de los cónyuges antes de la unión. Estos no entran en la división, ya que fueron obtenidos mediante esfuerzo individual previo al matrimonio.

Bienes gananciales: Son todas las propiedades compradas durante la vigencia del matrimonio. En este escenario, la división es equitativa (50% para cada parte), independientemente de quién haya aportado más dinero.

La figura mixta: Es el escenario más complejo. Ocurre cuando un bien propio (por ejemplo, un vehículo antiguo) se vende durante el matrimonio para comprar uno nuevo. Si se utilizaron recursos comunes para completar el precio o mejorar el bien, la naturaleza de la propiedad cambia y debe ser analizada por un juez.

Uno de los puntos más reveladores de la entrevista fue la validez de los contratos privados de separación de bienes. Zambrana aclaró que, en muchos casos, estos documentos no tienen el peso que las parejas creen frente a la ley actual.

"La legislación boliviana no reconoce este tipo de documentos de bienes separados de forma arbitraria; se basa únicamente en la norma. La justicia se enfoca en demostrar objetivamente si fue un bien propio o fue un bien ganancial", puntualizó el abogado.

El jurista recomendó que, para evitar que un juez deba interpretar la situación, es vital contar con toda la documentación de respaldo. Los registros públicos, títulos de propiedad con fechas anteriores al matrimonio y facturas son las únicas herramientas que garantizan que un patrimonio personal no sea fragmentado durante un proceso de divorcio.

"Al final, es el juez quien efectúa la división tras un análisis riguroso de las pruebas presentadas", concluyó.

