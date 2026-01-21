En Bolivia, las parejas que deciden convivir sin casarse oficialmente tienen derechos y obligaciones reconocidos por la ley. Durante el programa Miércoles Jurídico de El Mañanero, el abogado Roberto Orellana brindó detalles clave sobre la unión libre, regulada actualmente por la Ley 603, Código de Familias.

“Antes se hablaba de concubinato, ahora hablamos de unión libre. Desde el primer día que una pareja convive bajo el mismo techo, puede registrar su unión en un registro cívico y empezar a generar derechos sobre los bienes gananciales”, explicó Orellana.

Entre los principales derechos que se otorgan a las parejas en unión libre se encuentran:

Bienes gananciales: En caso de separación, los bienes adquiridos durante la unión se dividen equitativamente (50%-50%).

Deudas adquiridas: La pareja también comparte responsabilidades sobre deudas generadas durante la convivencia.

Asistencia familiar: Incluso después de la ruptura, la ley permite que una expareja pueda recibir apoyo económico si está incapacitada o no puede trabajar.

Derechos de los hijos: Con la Ley 603, los hijos nacidos en unión libre tienen igualdad legal con los nacidos en matrimonio.

Orellana destacó que registrar la unión libre es fundamental para proteger los derechos patrimoniales y familiares, y advirtió sobre errores comunes: no cumplir con los requisitos legales, no registrar la unión o mantener otras relaciones pueden generar conflictos futuros.

“Si una pareja no desea casarse, puede registrar la unión libre en el registro civil o, en caso de conflicto, solicitar reconocimiento judicial. Esto garantiza la protección de la familia y los hijos”, indicó el abogado.

