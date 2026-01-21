¿Te pidieron plata para inscribir a tu hijo? Así puedes denunciar cobros ilegales en colegios

Ante el incremento de denuncias por cobros indebidos durante las inscripciones escolares 2026, el Ministerio de Educación recordó que las pensiones están congeladas y que cualquier cobro adicional es ilegal, según la Resolución Ministerial 0001/2026.

Mediante un comunicado oficial emitido este martes, la cartera de Estado advirtió que no permitirá abusos económicos contra los padres de familia y que las Direcciones Distritales de Educación ya recibieron instrucciones para procesar de inmediato todas las denuncias.

Colegios privados bajo observación

De acuerdo con el reporte oficial, se detectaron casos en unidades educativas particulares donde se intenta burlar el congelamiento de pensiones mediante:

Incrementos arbitrarios en las mensualidades

Exigencia de pagos adelantados

Cobros disfrazados de “cuotas extraordinarias”

Estas prácticas vulneran el artículo 76 de la Resolución Ministerial 0001/2026 y pueden derivar en sanciones administrativas y económicas.

Cobros indebidos también en colegios fiscales y de convenio

El Ministerio informó que también recibió denuncias contra juntas escolares en unidades educativas fiscales y de convenio, por realizar cobros no autorizados, lo que infringe el artículo 70 de la normativa vigente.

Las autoridades recordaron que ningún pago es obligatorio si no está respaldado por la norma y que las Direcciones Distritales tienen la facultad legal de sancionar a los responsables.

¿Dónde denunciar?

Si tu reclamo no es atendido en tu Dirección Distrital, el Ministerio de Educación habilitó líneas directas de WhatsApp para recibir denuncias:

71550970 - 71530671

“El denunciante puede contactarse directamente con el Ministerio de Educación si no recibe respuesta oportuna”, señala el comunicado oficial.

Mensaje a los padres de familia

El Ministerio instó a la población a no ceder ante presiones económicas, no realizar pagos indebidos y formalizar sus denuncias, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación sin condicionamientos financieros.

Mira la programación en Red Uno Play