¿Tu hijo sufre bullying? Estos son los 7 pasos clave para actuar de inmediato, según Unicef

El bullying, o acoso escolar, es un problema global que deja profundas secuelas emocionales, físicas y psicológicas en niños y adolescentes. De acuerdo con la Unesco, uno de cada tres estudiantes ha sido víctima de intimidación en el entorno escolar.

Las consecuencias pueden ir desde ansiedad y depresión hasta bajo rendimiento académico e incluso situaciones extremas relacionadas con la salud mental.

La problemática se intensifica con el ciberacoso. La Organización Mundial de la Salud advierte que uno de cada seis niños sufre acoso digital, una modalidad que puede amplificar el daño emocional debido a la rápida difusión de contenido ofensivo en internet.

Los 7 pasos que recomienda Unicef

Ante esta situación, Unicef propone siete acciones fundamentales para que los padres puedan intervenir de forma adecuada:

1️⃣ Actuar rápidamente

Proteger al niño desde el primer momento y buscar soluciones inmediatas.

2️⃣ Escuchar sin juzgar

Permitir que el menor se exprese con libertad sobre lo que está viviendo, sin minimizar sus emociones.

3️⃣ Brindar apoyo incondicional

Hacerle saber que no está solo y que juntos encontrarán una solución.

4️⃣ Buscar ayuda profesional

Un psicólogo o consejero puede ayudar a manejar el impacto emocional del acoso.

5️⃣ Registrar el acoso en línea

Si ocurre en plataformas digitales, es clave guardar capturas o pruebas de los incidentes.

6️⃣ Informar a la escuela

Notificar a las autoridades educativas para que activen protocolos de protección.

7️⃣ Acudir a las autoridades

Si el problema persiste o se agrava, es fundamental buscar apoyo de organismos de protección infantil.

Además, se recomienda reforzar la privacidad en redes sociales y promover un uso responsable de la tecnología.

¿Y si mi hijo es quien acosa?

Si un padre sospecha que su hijo está intimidando a otros, la intervención también debe ser inmediata, pero desde el diálogo y la comprensión.

Unicef sugiere:

Comprender las razones: Preguntar al menor qué siente y por qué actúa de esa manera.

Fomentar reacciones saludables: Enseñar formas constructivas de resolver conflictos.

Reflexionar sobre el entorno familiar: Identificar si en casa se están reproduciendo conductas agresivas.

Explicar las consecuencias: Ayudarle a entender el impacto de sus acciones y aplicar medidas correctivas sin recurrir a la violencia.

El acoso escolar, en cualquiera de sus formas, puede dejar secuelas profundas en la salud mental de niños y adolescentes. La detección temprana, el acompañamiento familiar y la acción firme de las instituciones educativas son claves para garantizar un entorno seguro y libre de violencia.

