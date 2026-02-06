¿Por qué no salían las notas? Ministerio de Educación aclara demoras en becas y admisiones

Tras la preocupación de miles de postulantes, el Ministerio de Educación explicó los motivos del retraso en la publicación de los resultados de las pruebas para el ingreso a las Escuelas Superiores de Formación de Maestros (ESFM), Unidades Académicas (UA) y la asignación de Becas Sociales.

La ministra Beatriz García señaló que la demora responde a un proceso de transformación estructural que busca eliminar prácticas irregulares que, durante años, afectaron la transparencia del sistema.

“El desafío que asumimos es cambiar un modelo que por décadas no fue justo ni meritocrático”, afirmó la autoridad.

Reforma contra privilegios y corrupción

García explicó que, en esta gestión, el Ministerio encaró una reforma integral del sistema de admisión, con el objetivo de erradicar:

Tráfico de influencias

Privilegios indebidos

Favoritismos

Espacios para la corrupción

Este proceso, según indicó, implicó ajustes técnicos complejos y un esfuerzo institucional sin precedentes.

“En las últimas décadas no era un proceso transparente ni basado en el mérito. Ahora estamos cambiando eso”, sostuvo.

La ministra informó que cerca de 7.000 jóvenes participaron en las pruebas de postulación.

Comunicado oficial: por qué se demoraron los resultados

A través de un comunicado, el Ministerio reconoció la inquietud generada entre los postulantes y explicó que el retraso se debió a factores externos que obligaron a reprogramar evaluaciones para un número significativo de aspirantes.

Esto provocó:

Ampliación del calendario de exámenes

Ajustes en el procesamiento de datos

Revisión adicional de resultados

“Retrasar la publicación fue una decisión necesaria para garantizar exactitud, transparencia y equidad”, señala el documento.

Fechas clave: cuándo salen los resultados

Actualmente, el proceso se encuentra en su fase final y las autoridades confirmaron el siguiente cronograma:

Los postulantes ya pueden consultar sus calificaciones en el sistema

Listas de admitidos a ESFM/UA: hasta el sábado 7 de febrero de 2026

Beneficiarios de Becas Sociales: viernes 6 de febrero de 2026

Garantía de inicio sin contratiempos

El Ministerio aseguró que se adoptarán todas las medidas necesarias para que los estudiantes inicien sus actividades académicas con el menor impacto posible.

Asimismo, reafirmó que el acceso a estos espacios se definirá únicamente por mérito y capacidad.

“Queremos que los jóvenes tengan la certeza de que su esfuerzo vale y que nadie les quita oportunidades”, remarcaron.

Mira la programación en Red Uno Play