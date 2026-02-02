Rodrigo Paz convoca a maestros a un “gran acuerdo” para cambiar las normas del sistema educativo

Hasta la población de Copacabana, en el departamento de La Paz, llegó este lunes el presidente del Estado, Rodrigo Paz, para inaugurar oficialmente la gestión escolar 2026 en la unidad educativa 'Coronel Félix Rosa Tejada'.

Durante el acto, el mandatario se dirigió a estudiantes, maestros y padres de familia, en el inicio de una nueva gestión educativa que tiene como prioridad el cumplimiento del calendario académico.

En su discurso, el jefe de Estado convocó al Magisterio nacional a alcanzar un “gran acuerdo” para transformar la educación y modificar las normas vigentes, al considerar que el actual sistema no respondió a las necesidades del país ni a los desafíos futuros.

“Les propongo llegar a un gran acuerdo con todo el sector educativo para cambiar las normas”, manifestó Paz, y adelantó que los detalles de la propuesta serán presentados por el Ministerio de Educación.

Educación por encima de la ideología

El presidente insistió en que este proceso debe desarrollarse con transparencia y remarcó que la educación debe estar por encima de las diferencias ideológicas y políticas.

“La ideología no da de comer, pero una buena educación sí da de comer y permite que un país tenga futuro”, afirmó durante su intervención.

Asimismo, destacó que los docentes cumplen un rol central en el desarrollo del país, a quienes calificó como el verdadero pilar del futuro nacional.

Paz reconoció que Bolivia atraviesa un momento económico complejo, pero aseguró que su Gobierno trabaja en la gestión de recursos externos para respaldar una reforma educativa que permita mejorar la calidad del sistema.

