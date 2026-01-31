Padres de familia piden malla curricular adaptada a cada región

Mientras se acerca el retorno a clases, padres de familia piden que se realicen ajustes en la malla curricular para garantizar una educación más adaptada a las realidades regionales del país.

Jaime Carballo, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Santa Cruz, señaló que la actual estructura educativa requiere modificaciones que reflejen las diferencias históricas y literarias entre regiones.

“Tenemos que regionalizar la malla curricular. La historia no es la misma en el oriente que en el occidente, y la literatura tampoco; las novelas costumbristas de Santa Cruz no son iguales que las del occidente”, afirmó Carballo.

El dirigente agregó que los contenidos deben ser presentados de manera objetiva, sin adoctrinamiento, y confiando en la preparación de cada docente según la materia que imparte.

Carballo también criticó el “negociado” con algunas editoriales, que cada año actualizan los libros escolares con mínimos cambios, obligando a las familias a comprarlos nuevamente.

“Esto va en detrimento de la economía de las familias que tienen dos o tres hijos en edad escolar”, señaló.

El dirigente concluyó que, aunque estos cambios podrían mejorar la situación, también es fundamental que la calidad educativa no se vea afectada por la falta de textos adecuados para los estudiantes.

