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JP Velasco inicia su cierre de campaña en San José de Chiquitos

El candidato a la Gobernación realizó un multitudinario acto junto a figuras clave de 'Libre'.

Ximena Rodriguez

17/03/2026 22:19

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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Juan Pablo Velasco protagonizó un contundente cierre de campaña en San José de Chiquitos, donde logró congregar a una multitud que superó los 5.000 asistentes. El candidato a la Gobernación aprovechó este escenario estratégico para reafirmar su presencia en la región chiquitana ante una movilización masiva.

El evento destacó por la presencia de Diego Caballero, aspirante local de la agrupación ‘Libre’, y el diputado Germaín Caballero, quienes reforzaron la unidad del bloque político. Esta alianza busca consolidar un voto duro en el municipio, proyectando una imagen de cohesión y fuerza territorial.

La jornada concluyó con un ambiente festivo que marca el tramo final de la carrera electoral hacia la Gobernación. Con esta demostración de poder de convocatoria, Velasco cierra su etapa proselitista en el municipio.

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