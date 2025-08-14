TEMAS DE HOY:
acribillamiento en el Trópico triple asesinato Santa Cruz emboscada Villa Tunari

Sin su binomio presidencial, ADN cierra campaña en Santa Cruz

El acto se realizó en la circunscripción 47 de Santa Cruz con presencia de candidatos regionales, pero sin el binomio presidencial.

Milen Saavedra

13/08/2025 21:23

Sin su binomio presidencial, ADN cierra su campaña en Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

La noche de este miércoles, la alianza Libertad y Progreso ADN cerró su campaña en la circunscripción 47 de Santa Cruz, con un acto en la zona de la Villa Primero de Mayo. El evento estuvo marcado por la ausencia del binomio presidencial, conformado por Pavel Aracena y Víctor Hugo Núñez del Prado.

En el acto se presentó a Caroline Vásquez como candidata a diputada, además del aspirante a primer senador y un candidato a diputado suplente. Los postulantes agradecieron el respaldo de sus simpatizantes y convocaron a cuidar el voto después de los comicios, impulsando el control ciudadano a través de medios digitales.

Previo al cierre, se realizó una caminata por la zona, considerada una de las más populosas de la capital cruceña.

El acto se llevó a cabo horas antes de que inicie el silencio electoral, que rige desde las 00:00 de este jueves hasta la jornada de votación del domingo 17 de agosto

 

 

