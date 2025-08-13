Auto de Buen Gobierno en Cochabamba por elecciones 2025: estas son las restricciones

La Gobernación de Cochabamba emitió el Auto de Buen Gobierno mediante el Decreto Departamental N.º 6507 para las elecciones generales del 17 de agosto de 2025. La norma establece restricciones que rigen desde 48 horas antes de la jornada electoral hasta el mediodía del día siguiente.

El secretario de Gobernabilidad y Coordinación, Eduardo Camacho, explicó que la medida se enmarca en el artículo 152 de la Ley N.º 026 de Régimen Electoral e incluye las siguientes prohibiciones:

Desde las 00:00 horas del día jueves 14 de agosto de 2025 hasta las 18:00 del 17 de agosto de 2025, queda prohibida cualquier forma de manifestación pública de apoyo o rechazo a una de las candidaturas.

Desde las 00:00 horas del día viernes 15 de agosto de 2025 y hasta las 12:00 horas del 18 de agosto de 2025, queda prohibido expender o consumir bebidas alcohólicas en domicilios particulares, tiendas, cantinas, hoteles o restaurantes.

Desde las 00:00 horas hasta las 24:00 del día de las elecciones generales 2025, queda prohibido el portar armas de fuego, punzo cortantes o instrumentos contundentes y peligrosos para la seguridad de las personas.

La apertura de locales comerciales, restaurantes, patios de comida, supermercados y mercados; además de realizar actos, reuniones o espectáculos públicos de cualquier tipo, tampoco del traslado de electores de un recinto electoral a otro, por cualquier medio de transporte, forman parte de las prohibiciones.

También queda prohibida la circulación de vehículos motorizados, sean particulares, oficiales o de servicio público, con excepción de aquellos que exhiban su autorización extendida por el Tribunal Supremo Electoral o Tribunales Electorales Departamentales. Los vehículos de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas que estén realizando tareas de seguridad y cadena de custodia.

Los vuelos nacionales y los viajes interdepartamentales, interprovinciales e intermunicipales por cualquier medio de transporte, excepto los que realicen los funcionarios del Órgano Electoral o Fuerzas de Seguridad en cumplimiento de sus funciones.

Los vuelos internacionales en tránsito o los vuelos internacionales que se originen, arriben o tengan por destino Bolivia, quedan exentos de la prohibición señalada. Para el traslado de pasajeros, personal operativo u otros, las líneas aéreas o los interesados tramitarán el permiso respectivo ante el Tribunal Electoral Departamental con la debida anticipación, conforme la normativa legal vigente.

Los infractores al Auto de Buen Gobierno serán sancionados conforme a lo previsto en la Ley Nº 026 del 30 de junio de 2010, del Régimen Electoral por los Jueces Electorales.

Por otra parte, se explicó que la emisión del Decreto Departamental tiene la finalidad de establecer las medidas necesarias para resguardar y garantizar el normal desarrollo de las Elecciones Generales 2025.

Mira la programación en Red Uno Play