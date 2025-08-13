TEMAS DE HOY:
Economía

Gobierno atribuye baja del dólar paralelo a una balanza comercial positiva

El ministro de Economía Marcelo Montenegro, aseguró que no se debe a un factor político por las elecciones generales.

Silvia Sanchez

13/08/2025 15:33

Imagen captura RR.SS.
Bolivia

Escuchar esta nota

El ministro de Economía Marcelo Montenegro, afirmó que el tipo de cambio del dólar paralelo comenzó a caer gracias a la balanza comercial positiva por 2 meses consecutivos y una mayor exportación de productos.

“La razón por la que ha ido bajando el precio en esos mercados alternativos para el dólar es porque han llegado más exportaciones y también han bajado las importaciones”, aseguró la autoridad.

 

Montenegro destacó que hubo mayor exportación de productos como por ejemplo de soya, madera y oro, asimismo, descartó que sea por las próximas elecciones generales.

“No es porque hay un candidato que está dando seguridad, nada que ver que esté bajando por este tema político, es porque hay una balanza comercial positiva consecutiva de 2 meses”, precisó.

 

El precio del dólar paralelo para la venta hasta la mañana de este miércoles fue de Bs 13,75 y Bs 13,66 para la compra, de acuerdo con reportes de portales especializados.

