FAB habilita vuelos solidarios: Estas son las rutas y precios para fin de año

Ante la masiva movilización de pasajeros por las fiestas de fin de año, el Gobierno Nacional, a través de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), anunció este domingo la puesta en marcha de un programa de vuelos solidarios.

La medida, gestionada por el Ministerio de Obras Públicas, busca garantizar el traslado de la población entre el 29 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, reforzando la conectividad aérea en las rutas de mayor tráfico.

Tarifas y rutas establecidas

Los precios de los boletos han sido fijados bajo un criterio de costo operativo, cubriendo exclusivamente gastos de combustible y mantenimiento. El tarifario oficial para los vuelos directos de la FAB es el siguiente:

La Paz – Cochabamba: Bs 380.

Cochabamba – Santa Cruz: Bs 470.

La Paz – Santa Cruz: Bs 700.

La Paz – Cobija: Bs 800.

El Ministerio de Defensa aclaró que estos precios corresponden a la compra directa; en caso de adquirirse mediante agencias de viajes, se aplicará un recargo por gestión de entre Bs 20 y Bs 50, dependiendo del destino.

“Estos montos han sido calculados exclusivamente para cubrir los costos operativos de las aeronaves, combustible y mantenimiento. Cabe destacar que, si los boletos se adquieren mediante agencias de viajes, se aplicará un recargo adicional por comisión de gestión, entre 20 y 50 bolivianos según la ruta”, detalló el Ministerio de Defensa, Mauricio Zamora.

Para esta operación especial, la FAB ha dispuesto dos aeronaves de gran capacidad: un Boeing 737 y un BAe 146. El ministro de Obras Públicas, señaló que esta intervención es necesaria para mitigar la actual falta de aeronaves suficientes en la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA).

Mira la programación en Red Uno Play