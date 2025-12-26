El Bono PEPE se pagará desde enero de 2026: ¿de cuánto es y quiénes pueden cobrarlo?

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), creado mediante el Decreto Supremo 5503, tiene como objetivo apoyar a las familias más vulnerables del país.

El Gobierno anunció que el Bono PEPE, impulsado por el Ministerio de la Presidencia, comenzará a pagarse desde enero de 2026 y estará destinado a beneficiar, principalmente, a quienes no cuentan con ingresos estables ni jubilación.

¿En qué consiste el bono?

El bono consiste en un pago mensual de Bs 150, con un tope anual de Bs 450. Para adultos mayores sin jubilación, el beneficio se extiende durante 12 meses, alcanzando un total de Bs 1.800 al año.

¿Quiénes pueden acceder al Bono PEPE?

Podrán acceder a este beneficio las siguientes personas:

Mujeres que reciben el Bono Juana Azurduy .

Personas con discapacidad visual que ya perciben el Bono de Indigencia .

Personas con discapacidad grave o muy grave , registradas en el SIPRUNPCD (Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de las Personas con Discapacidad).

Adultos mayores que reciben la Renta Dignidad, pero que no cuentan con jubilación .

Padres o tutores de estudiantes que asisten a unidades educativas, fiscales o de convenio del Subsistema de Educación Regular, Especial o Alternativa.

¿Cómo se cobrará?

Aunque aún no se ha detallado el mecanismo exacto de pago, se espera que la modalidad sea similar a otros bonos sociales, a través de entidades financieras autorizadas.

