Analista ve señales de estabilidad económica tras 3 meses de gestión

Al cumplirse los primeros tres meses de gestión del presidente Rodrigo Paz, el panorama económico del país comienza a dar señales de un giro estratégico. Según el analista económico Jaime Bravo, las políticas de ajuste implementadas, especialmente la eliminación de la subvención a los hidrocarburos, fueron determinantes para estabilizar las Reservas Internacionales y contener la inflación.

"A 90 días del mandato, vemos una hoja de ruta clara que ha priorizado la disciplina fiscal. La decisión de retirar la subvención a los hidrocarburos, aunque compleja, ha permitido un control efectivo de la inflación y ha comenzado a fortalecer las reservas internacionales", explicó el experto.

Uno de los hitos más relevantes señalados por Bravo es la mejora en la percepción de los mercados internacionales. Contra los pronósticos iniciales de los organismos financieros.

"Es un hecho que no se veía venir. Al contrario, los informes previos de las calificadoras sugerían que la situación podría deteriorarse. Sin embargo, hemos subido de una calificación de Triple C Menos (CCC-) a Triple C (CCC), un movimiento que rompe la inercia negativa de los últimos tiempos", destacó el analista.

El análisis de Bravo subraya que la mejora en la confianza internacional ya tiene un reflejo numérico en la tabla de riesgo país, facilitando un entorno más propicio para la llegada de capitales.

"El riesgo país ha bajado a menos de 600 puntos básicos. Esto es fundamental porque genera espacios reales para la captación de créditos e inversiones internacionales que antes estaban cerrados", afirmó Bravo.

Aseguró que la mejora en los indicadores macroeconómicos tuvo un efecto inmediato en la economía de calle y el sector financiero informal con la reducción de la percepción de riesgo, mayor estabilidad en la cotización del dólar en el mercado paralelo y reducción de la brecha y la incertidumbre cambiaria.

