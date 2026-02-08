Arrancó el Super Bowl 2026 entre Patriots y Seahawks bajo la expectativa del show de Bad Bunny

El Super Bowl LX comenzó este domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con el enfrentamiento entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, en el mayor espectáculo anual de la NFL y una de las transmisiones deportivas más vistas del mundo.

Ante unas 75.000 personas en las gradas y una audiencia televisiva estimada en más de 120 millones de espectadores, la final adquirió este año una relevancia especial, no solo deportiva, sino también cultural y política, por el histórico show de medio tiempo que encabezará Bad Bunny.

Antes del inicio del partido, la banda Green Day, originaria de la Bahía de San Francisco, animó al público con una presentación que generó expectativa por sus críticas previas al presidente estadounidense Donald Trump. El grupo cerró su actuación con American Idiot, una de sus canciones más emblemáticas.

El ingreso de los Patriots al emparrillado fue anunciado por el cantante Jon Bon Jovi. El equipo de Nueva Inglaterra busca su séptimo título de la NFL, lo que lo convertiría en la franquicia más ganadora de la historia, superando a los Pittsburgh Steelers.

Las casas de apuestas sitúan como favoritos a los Seahawks, impulsados por una de las defensas más sólidas de la liga y por el desempeño del quarterback Sam Darnold. Seattle no disputaba un Super Bowl desde 2014, cuando obtuvo su primer trofeo Vince Lombardi.

El camino de ambos equipos fue una de las sorpresas de la temporada, marcada por la eliminación temprana de favoritos como Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles. En el caso de los Patriots, la llegada del entrenador Mike Vrabel significó un resurgir tras años alejados del protagonismo desde la salida de Tom Brady.

A sus 23 años, el quarterback Drake Maye lidera a Nueva Inglaterra y podría convertirse en uno de los mariscales de campo más jóvenes en ganar un Super Bowl. “Sabemos que será un reto difícil. Vamos a jugar juntos y disfrutar el momento”, afirmó antes del inicio del encuentro.

Más allá del juego, la atención mundial está puesta en el show de medio tiempo de Bad Bunny, quien será el primer artista en protagonizar el espectáculo íntegramente en español. El cantante puertorriqueño llega tras su éxito en los premios Grammy y en medio de expectativas por su postura crítica frente a las políticas migratorias del gobierno estadounidense.

Sin adelantar detalles, Bad Bunny prometió que su presentación será “una enorme fiesta”, con elementos de la cultura puertorriqueña. En la isla caribeña, miles de personas siguieron el evento con orgullo. “Que alguien de aquí esté en uno de los eventos más importantes de Estados Unidos es un orgullo para todo puertorriqueño”, expresó un aficionado en San Juan.

El presidente Donald Trump, que siguió el partido desde Florida, evitó pronósticos deportivos, aunque calificó la final como “un gran partido”, en una jornada donde el deporte, la música y la política convergen en el mayor escenario de la NFL.

