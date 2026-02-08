¿No entiendes el Super Bowl? Esta guía rápida te explica lo esencial

Este domingo 8 de febrero, el Levi’s Stadium de Santa Clara será sede del Super Bowl LX, la final de la NFL entre New England Patriots y Seattle Seahawks, uno de los eventos deportivos más vistos del mundo.

Para quienes no siguen habitualmente el fútbol americano, aquí va una guía rápida y clara para entender el partido.

¿Cuánto dura el Super Bowl?

El partido tiene 60 minutos oficiales, divididos en cuatro cuartos de 15 minutos.

Sin embargo, por pausas y revisiones, suele durar más de tres horas.

Si hay empate, se juega prórroga y puede definirse por muerte súbita.



El campo y el objetivo

El campo mide 120 yardas y en cada extremo hay una zona de anotación.

El objetivo es llevar el balón ovalado hasta esa zona para sumar puntos.

¿Cómo se anotan puntos?

Touchdown (6 puntos): llegar a la zona de anotación.

Punto extra: 1 punto con patada o 2 con otra jugada.

Gol de campo (3 puntos): patada entre los postes.

Safety (2 puntos): derribar al rival en su propia zona.

El quarterback

Es el líder del ataque. Decide cada jugada: pasar el balón o entregarlo a un corredor.

Es la pieza clave del equipo.

Receptores y corredores

Receptores: atrapan pases y avanzan por el campo.

Corredores: avanzan con el balón en mano.



¿Qué es la NFL?

La liga tiene 32 equipos, divididos en dos conferencias.

Los campeones de cada una llegan al Super Bowl.

El show de medio tiempo

El Super Bowl también es espectáculo.

Este año, el show de medio tiempo estará a cargo de Bad Bunny, uno de los momentos más esperados del evento.



Con información de Infobae.

